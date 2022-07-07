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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi tamamlanıyor

İHA

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi tamamlanıyor

Gölcük Belediyesi tarafından 5 bin metrekare alanda yapımı hızla süren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, kısa sürede tamamlanacak.
Gölcük Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi projesinde inşa çalışmaları hızla sürüyor. İhsaniye Stat Caddesi’nde, 5 bin metrekare alanda yapımı devam eden projede yer alan klinik ve kafeterya binalarının inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Köpek ve kedi evlerinin yapımı devam eden proje, otopark ve peyzaj çalışmaları sonrasında tamamlanacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte proje alanına giderek teknik ekiple birlikte çalışmaları inceledi.
Gölcük’te sokak hayvanları sorununu büyük ölçüde çözmesi hedeflenen projede; sokak hayvanları için klinik binası, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları, kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun parkı, yapay gölet ve ağaçlandırılan alanlar yer alacak.
Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde; hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarını tedavisi, kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Saldırganlık gösteren sokak hayvanları da yine merkezimizde rehabilite edilecekler. Kedi ve köpek sahiplenmek isteyen hemşehrilerimize de yardımcı olacağız" dedi.

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