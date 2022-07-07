Gebze'de bayram öncesi çalışmalar hızlandırıldı

Gebze Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mahallelerdeki çalışmalarına hız verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mahallerde sıcak asfalt serim, asfalt yamabakım, parke yol, bordür ve yeni imar yolu açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Başta yayalar olmak üzere araçların da trafikte konforlu bir şekilde hareket edebilmeleri amacıyla çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen program dahilinde; Balçık Mahallesi 3254 Sokak ve çevresinde imar yolu açma çalışması, Eskihisar Mahallesi’nde parke yol ve kaldırım çalışması, Hacı Halil Mahallesi’nde Yazı Caddesi 33. Sokak ve bağlantılarında asfalt yama çalışması, İnönü Mahallesi’nde sıcak asfalt serim ve çalışması gerçekleştirdi.

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