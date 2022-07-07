Hereke Kalesi ışıklandırıldı

Körfez Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve iç peyzaj çalışmalarının devam ettiği Hereke Kalesi’nin ışıklandırma çalışmaları da bitti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke Kalesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Işıklandırmanın dışında iç peyzaj çalışmalarının da devam ettiğini belirten Başkan Söğüt, Hereke Kalesi’ni yaşayan bir müze konumuna getireceklerini belirtti. Kale içerisinde Nazende’nin de olacağını belirten Başkan Söğüt, "Peyzaj çalışmalarımızla birlikte Nazende’mizi de kale içerisinde hizmete alacağız. Vatandaşlarımızın tarihi doku içerisinde dinlenebileceği alan oluşmuş olacak. Ayrıca surlar içerisinde yer alan odalarla ilgili de projelerde sona doğru gelindi.

Bir etnografya müzesi yapacağız. Hereke Halımızın da tüm dokuları ile yer alacağı güzel bir çalışma olacak" dedi.

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