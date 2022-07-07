Kocaeli'ne şehit ateşi düştü

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Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)PENÇE-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın (27) acı haberi, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki ailesine verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Başiskele ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde oturan babası Bayram ve annesi Gül Sarı'ya acı haber, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın cenazesi, bugün Kullar Merkez Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Kullar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2022-07-07 13:48:32



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