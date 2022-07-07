Virajı dönen kamyon duvara çarptı

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Kocaeli'de virajı dönen kamyon önce yol kenarındaki duvarlara çarptı, ardından ağaçlık alana girerek durabildi.

Kaza, Kartepe ilçesi Suadiye Dutluk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 41 HU 901 plakalı kamyon, virajı döndüğü esnada önce yol kenarındaki duvarlara çarptı, ardından ağaçlık alana girerek durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanıyla araçtan çıkan M.B.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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