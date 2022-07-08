Başiskele'de kurban atıkları anında toplanacak

Başiskele Belediyesi, kurban atıklarının çevreye zarar vermeden anında toplanması için hazırlıklarını tamamladı.

Başiskele Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı’nda vatandaşların hizmetinde olacak. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün personellerinden kurulan 'kurban atıkları toplama ekipleri', bayram boyunca kurban atıklarını toplamak için ilçenin 37 mahallesinde de görevde olacak. Kurban Bayramı’nı vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için gerekli tedbirleri alan Başiskele Belediyesi, vatandaşlardan gelecek talepleri en süratli şekilde yerine getirecek. Başiskele Belediyesi, bayramın 4 günü ayrı ayrı ekiplerle ilçenin her mahallesinde kamyon, çöp taksi ve iş makineleriyle hizmet verecek. Kurban atıkları çevreyi kirletmeden ve pis kokuya sebep vermeden anında toplanacak. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri alabilmek için bayram boyunca Başiskele Belediyesi Hızlı İşler Çağrı Merkezi ekipleri telefon başında, zabıta ekipleri ise sahada olmaya devam edecek.

Başiskele’de bayram süresince evsel atıklar da yine düzenli olarak toplanacak.

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