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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2 yeni binası hizmete girdi

İHA

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2 yeni binası hizmete girdi

Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün hizmet kalitesini arttırarak tasarruf sağlayacak 2 yeni binası dualar eşliğinde hizmete açıldı.
Gölcük Belediyesi Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun hemen yanındaki alanda inşa edilen 178 metrekare ve 172 metrekare kullanım alanına sahip binalar, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve müdürlük personelinin katıldığı törende dualar eşliğinde hizmete açıldı. Gölcük Belediyesi tarafından 2020 yılında tamamlanarak hizmete açıldıktan sonra yakıt ve amortisman giderinden yüzde 50 tasarruf sağlayan Katı Atık Aktarma İstasyonu, 13 ayda maliyetini çıkararak belediyeyi kara geçirdi. İş gücü ve zamandan da tasarruf sağlayan Katı Atık Aktarma İstasyonu'nun yanındaki alanda yapılan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kullanımına sunulan hizmet binaları da tasarrufa katkı sunacak. Makine İkmal Müdürlüğü alanındaki yerinden yeni yerine taşınan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, atık boşaltım sonrasında araçlarını park ederek, hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak.
Binaların personelin kullanımına sunulduğu törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2 yeni hizmet binası bugün kullanıma açıldı. Hizmet kalitemizi arttırarak Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimizin daha iyi şartlarda çalışmasını sağlamayı hedeflediğimiz 2 yeni hizmet binasının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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