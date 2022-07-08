Derince Belediyesi tarafında İbni Sina Parkı'na inşa edilen tesisler kullanıma açıldı.

İlçenin 5 ayrı noktasına spor alanları kazandıran Derince Belediyesi, ikinci etapta 11 ayrı tesis daha inşa ederek 16 yeni halı sahayı vatandaşların hizmetine sunmuştu. Yapımı tamamlanan sahaların bir bir kullanıma açıldığı Derince’de son olarak İbni Sina Mahallesi Zorlu Sokak’ta yer alan İbni Sina Parkı futbol sahası da düzenlenen törenle çocuklar ve gençlerin hizmetine sunuldu.

Futbol sahasının açılış programına, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İçe Başkanı Koray Merdan, meclis üyeleri Mustafa Morgül, Kenan Yalçın, Yasin Kayı, Kurtuluş Aytekin, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, mahalle muhtarı Ömer Karadeniz, partililer ve vatandaşlar katıldı. Çocuklara futbol topu hediye eden Başkan Aygün, "Çocuklarımıza mahallelerinde güven içerisinde spor yapmaları için yeni alanlar inşa ediyoruz. Bu anlayışla hizmete sunduğumuz spor alanlarının bir yenisini daha Kurban Bayramı öncesi çocuklarımızın kullanıma sunduk" dedi.

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