Kocaelispor'da Benhur Keser ile yollar ayrıldı

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Kocaelispor, Benhur Keser ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Benhur’un yeni adresinin Çaykur Rizespor olduğu ifade edildi.

Kocaelispor, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Benhur Keser ile yollarını ayırdı. İki sezondur yeşilsiyahlı formayı giyen Keser, çıktığı 69 maçta 24 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Yeşilsiyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser’in nihai transferi konusunda Ç. Rizespor ile mutabakata varılmış olup, futbolcumuz ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sonlandırılmıştır" denildi.

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