100 bin TL değerindeki karavan alev alev yandı

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Kocaeli'de sokak üzerinde bulunan karavanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında karavanın için kullanılamaz hale geldi.

Olay, İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Nazlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ü.'ye ait yaklaşık 100 bin TL değerindeki karavandan dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu karavanın içi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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