Başkan Büyükakın: “Yüzde 30 zam size helal olsun”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı öncesinde personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Bayram öncesi personelle yaptığı zamla ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Yaptığımız yüzde 30’luk zam ananızın ak sütü gibi hepinize helal olsun. Ben devletin malını ona buna ağalık yapmak için harcamam, bu cimrilikse evet ben cimriyim" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, büyükşehir çalışanları ile bayramlaştı. Bayram öncesi yapılan zam ile büyük mutluluk yaşayan personel, Kongre Merkezinde düzenlenen büyükşehir ailesinin bayramlaşma programına yoğun ilgi gösterdi. Bayramlaşma programına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra genel sekreter Balamir Gündoğdu, genel sekreter yardımcıları Gökmen Mengüç, Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal, daire başkanları, şube müdürleri, iştiraklerin genel müdürleri ve personel katıldı. Personelin bayramını kutlayan Başkan Büyükakın, “Bayram öncesi yaptığımız yüzde 30’luk zam ananızın ak sütü gibi hepinize helal olsun. Elimizden geldiğince yanınızda olmaya devam edeceğiz. Biz belediye başkanı olurken halkımıza hizmet etmek için göreve geldik. Tek başına hiçbir başkanın işi başarma şansı yoktur. Ekibi çalışan başkan başarılıdır. Burada bir başarı tablosu varsa bu sizin imzanız. Hepinize teşekkür ediyorum. Emeğinizi karşılamaya çalışıyoruz. Bir yetim gelse sosyal hizmetlerde biri de onu azarlasa onun vebali bize geçiyor. Onun için diyoruz ki ‘Bir tane yetim aç kalmayacak’. Belediyenin en önemli işi bu, bir tane köprü, yol yapılmasa da olur. Bırakın eksik olsun ama yetim aç kalmasın. Ben devletin malını ona buna ağalık yapmak için harcamam, bu cimrilikse evet ben cimriyim. Harcadığınızın devlet malı olduğunu, milletinin malı olduğunu unutmadan hareket edin. Allah ağız tadıyla nice bayramlar göstersin” dedi.

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