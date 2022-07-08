Kartepe Belediyesi arefe gününde mezarlıklara 58 bin çiçek dağıttı

Kartepe Belediyesi, Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklara çiçek ekilmesi için vatandaşlara 58 bin çiçek dağıttı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla arefe gününde mezarlıklarda çiçek dağıtımı gerçekleştirildi. Şehitlerin kabirlerine Başkan Kocaman kendi elleriyle çiçek dikerken, Kartepelilere 58 bin çiçek dağıtımı yapıldı. Vatandaşlarla bayramlaşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Bizim kültürümüzde bayramlar sılai rahimdir. Yaşayan büyüklerimizi evlerinde kaybettiklerimizi ise arife günü mezarlıklarda ziyaret ederiz ki bayramı, kaybettiğimiz sevdiklerimizle karşılayalım. İlçemiz genelindeki tüm mezarlıklarda kabir ziyareti yapan hemşehrilerimize toplamda 58 bin adet çiçek dağıtımı yapıldı. Rabbim tüm şehitlerimize tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah” dedi.

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