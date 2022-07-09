Uygunsuz koşullarda kurbanlıklarını kestiler

Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kurbanlık hayvanlarını alan bazı kişiler, arazide uygunsuz koşullarda kesim yaptı.
Derince'nin Çınarlı Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarından hayvan satın alanlar, kendi imkanlarıyla arazide kesti. Uygunsuz koşullarda kesilen hayvanların kanları, etrafa akarken, derilerinin de bölgedeki tellere asıldığı görüldü. Kesime çocuklarını da getirenler, balta ve satırlarla parçalanan etleri evlerine götürdü. Kurbanlıkların bazı organlarının ise araziye atıldığı görüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2022-07-09 11:14:57
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