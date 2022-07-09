Hasar gören çeşmeyi A takımı onardı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Değirmendüzü yolunda bulunan ve zamanla hasar görerek kullanılmaz hale gelen çeşmeyi yeniden onardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yapımını tamamladığı çok sayıda çeşmeyi vatandaşların hizmetine sunarken, zamanla yıpranan çeşmelerin onarımını da gerçekleştirerek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Servetiye Camii Mahallesi Değirmendüzü mevkiinde yol kenarında hayırsever bir vatandaşın yaptırdığı çeşme, kış ayında üzerinin karla örtülü olması nedeniyle iş makinesi ve araçların geçişi sırasında hasar görerek, kullanılmaz hale geldi. Talep üzerine, A Takımı ekiplerince, yol kenarındaki eski çeşmeyi onardı.

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