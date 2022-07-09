Hasta nakil araçları bayramda da hizmet veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hasta nakil araçları bayramda da vatandaşa hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Hasta Nakil Ambulans birimi bayramda da görev başında hizmete devam ediyor. Ocak ayından itibaren bu güne kadar 24 bin kişiden fazla vatandaşa hizmet veren hasta nakil ambulans birimi, bayramda vatandaşların hizmetinde. Kurban Bayramı’nda vatandaşın herhangi bir sağlık problemi yaşaması halinde kendilerini sağlık kuruluşlarına ulaştırmak için sağlık işleri şube müdürlüğüne bağlı tam donanımlı hasta nakil ambulansları hazır bulunuyor. Kurban Bayramı tatilinde büyükşehir hasta nakil ambulansları vatandaşların hastane nakillerinde görev yapıyor. 2022 yılı itibariyle son 7 ay içerisinde hasta nakil hizmeti için il içinde taşınan hasta sayısı 23 bin 755 olurken il dışına 605 hasta nakil edildi. Trafik kazası, yerinde müdahale, sahiller gibi ek görevlendirmeler ile yedi ay süresince toplamda 24 bin 360 kişiye hizmet verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.