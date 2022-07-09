İzmit'te kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelere akın etti



Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastanelere akın etti. Elinden yaralandığı için hastaneye gelen kişi, "Kayınçom yanlışlıkla damarımı kesti sıkıntı yok, biz alışığız bunlara" dedi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını kesmek isteyen bazı kişiler, kurbanın darbeleri ya da bıçaklarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan çok sayıda kişi kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti. Acemi kasapların tamamına yakını müdahalenin ardından taburcu edildi. Kurban kesimi sırasında elinden yaralanan ve hastaneye gelen, ismi öğrenilemeyen bir kişi ise "Kayınçom yanlışlıkla damarımı kesti sıkıntı yok, biz alışığız bunlara" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2022-07-09 12:31:56



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