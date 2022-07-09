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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine hem vatandaşlara zor anlar yaşattı

İHA

Kocaeli'de kaçan kurbanlık hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kurbanlıkların üstlerine koştuklarını gören vatandaşlardan kimisi arabasına sığındı kimisi de kaçtı.

Kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine hem vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kocaeli’de kaçan kurbanlık hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kurbanlıkların üstlerine koştuklarını gören vatandaşlardan kimisi arabasına sığındı kimisi de kaçtı.
Kocaeli’de kurban kesimleri başlarken kimi kurbanlıklar mezbahadan, kimisi de sahibinin elinden kaçtı. Gölcük ve İzmit ilçesinde kaçan 2 tosun, hem sahiplerine hem de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar üstlerine koşan tosundan korunmak için arabasına sığındı.
Vatandaşların uzun uğraşları neticesinde kaçan kurbanlıklar yakalanarak mezbahaya götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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