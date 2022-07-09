Kurbanlar modern teknik ekipmanlarla kesiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin modern teknik ekipmanlarla donattığı İzmit ilçesi Solaklar Mezbahasında kurban kesimi yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesi İZAYDAŞ yolu üzerindeki Solaklar Mezbahasında sağlıklı ve modern tekniklerle kurban kesimi gerçekleştiriliyor. Sağlık ve hijyen kuralların yüksek seviyede hassasiyet gösterildiği tesiste, sıraya göre kesim yapılırken vatandaşlar verilen hizmetten memnun kalıyor. Toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olan modern mezbahada, işinin ehli uzman kasaplar tarafından dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak son teknolojik techizatlarla kesim yapılıyor. Kesim sonrası kurbana ait bölümler için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval, büyükşehir belediyesince ücretsiz olarak vatandaşlara veriliyor.

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