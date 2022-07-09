Kurbanlıkların kanı derelere aktı, suyun rengi kırmızıya döndü

Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ve Karamürsel ilçesinde kesilen kurbanlıkların kanı, kanallardan derelere aktı. Derelerin rengi kırmızıya dönerken, su yüzeyinde köpük tabakalarının oluştuğu görüldü.
Gölcük ve Karamürsel ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesilen kurbanlık hayvanların kanı, kanallar aracılığıyla derelere aktı. Rengi kırmızıya dönen derelerin çevresinden ağır koku yayılırken, su yüzeyinde ise köpük tabakalarının oluştuğu görüldü. Rengi değişen ve köpüren derelerde kötü görüntü oluştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR
2022-07-09 18:31:12
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