İzmit Körfezi açıklarındaki köpek, botla kurtarıldı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi açıklarında gemicilerin gördüğü köpek, itfaiye botuyla kurtarılarak, veteriner kliniğine götürüldü.

İzmit Körfezi açıklarında demirli kuru yük gemisinin personeli, denizde köpek olduğunu fark ederek itfaiyeye bildirdi. Botla denize açılan itfaiye erleri, Seka Park açıklarındaki geminin yanına gelerek köpeği buldu. Suya nereden düştüğü belirlenemeyen köpek, bota alınarak kurtarıldı. Yüzmekten bitkin düşen köpek, veteriner kliniğine götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit

2022-07-10 09:20:58



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