Samanlıkta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

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KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde bir evin samanlığında çıkan yangın, itfaiye tarafından güçlükle söndürüldü.

Dün öğleden sonra Kandıra Sarıgazi Mahallesi Cebeoğlu mevkinde bir evin alt katındaki samanlıkta, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İçerisinde yaklaşık 20 ton saman olduğu belirtilen samanlık, iş makinelerinden de kullanıldığı çalışmalarla güçlükle söndürdü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira DHA

2022-07-10 09:34:50



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