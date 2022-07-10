Kardeşi tüfekle vurdu, hastanede kurtarılamadı (2)

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BORÇ MESELESİNDEN KAVGA ETMİŞLER

İzmit'te Yaşar Ataman'ın, ağabeyi Tuncay Ataman'ı av tüfeğiyle vurarak öldürmesinin nedeninin, borç kavgası olduğu öğrenildi. Aynı binada oturan kardeşler arasında daha önce de aynı nedenle tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Yaşar Ataman'ın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-07-10 12:49:50



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