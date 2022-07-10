Konservatuvar sınavına hazırlanmak isteyenlere ücretsiz program

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için ücretsiz program hazırlandı, programa kayıtlar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının, eylül ayında gerçekleştirilecek Konservatuvar Yetenek Sınavlarına hazırlık için açtığı ücretsiz Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Program, konservatuvara giriş sınavlarında öğrencilere önemli katkı sunacak. Büyükşehir belediyesi söz konusu programı haziran ayında duyurarak başvuru süresini başlattı. Kısa süre içinde 400 kişi programdan yararlanmak için internet üzerinden kayıt oluşturdu. Başvurular 14 Temmuz'a kadar online olarak kabul edilmeye devam edilecek. Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programı çerçevesinde Batı müziği, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, çocuk resim, geleneksel sanatlar ve bale bölümlerinde hazırlık eğitimi verilecek. Başvuru süresinin tamamlanmasıyla, 18 Temmuz tarihinde hazırlık programı başlayacak. Müzik bölümünün dersleri Leyla Atakan Kültür Merkezi Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde, geleneksel sanatlar bölümünün dersleri Seka Kültür Alanı Geleneksel Sanatlar Eğitim Merkezi’nde, çocuk resim bölümünün dersleri Anıtpark Güzel Sanat Eğitim Merkezi’nde, bale bölümü branşının dersleri ise SDKM Bale Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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