Kartepe’de geleneksel kent bayramlaşması

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kent Bayramlaşması' geniş katılımla Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Kartepe Kent Meydanı’nda yüzlerce kişi bayram sebebiyle bir araya geldi. Bayramlaşma programına AK Parti Milletvekili Sami Çakır, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi kurucu belediye başkanı ve İSU Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Karabalık, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve Kartepeliler katıldı. Kurban Bayramı’nı tebrik ederek konuşmasına başlayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Birlik ve beraberliğin en kıymetli olduğu zamanlardayız. Allah yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Beraberlik içerisinde ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlı ve güzel hizmetler etmeye Rabbim nasip eylesin” dedi.

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