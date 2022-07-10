7'den 70'e herkes kent bayramlaşmasında kucaklaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7'den 70'e herkes kent bayramlaşmasında kucaklaştı

İHA

7'den 70'e herkes kent bayramlaşmasında kucaklaştı

Gölcük’te 7’den 70’e herkes Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, kent bayramlaşmasında kucaklaştı.
Gölcük’te her dini bayramda yapılan ve geleneksel hale gelen Kent Bayramlaşması, Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Kurban Bayramının ikinci günü bayramlaşma törenine Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, siyasi parti ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.Bayramlaşma töreninde 7’den 70’e herkesin bayramını tek tek kutlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı Cenabı Allah'tan niyaz ederim” dedi.
Kurban Bayramı’nda Gölcük’teki şehit aileleri ve gaziler de yalnız bırakılmadı. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu; şehit Erdal Gözübüyük'ün ailesi, gazi Mehmet Oğur ve gazi Emre Sönmez'i evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Site bahçesindeki ahşap yapıda yangın çıktı
YEREL HABERLER Site bahçesindeki ahşap yapıda yangın çıktı
Kartepe’de geleneksel kent bayramlaşması
YEREL HABERLER Kartepe’de geleneksel kent bayramlaşması
İlçede sel olmaması için tek tek mazgalları kontrol etti
YEREL HABERLER İlçede sel olmaması için tek tek mazgalları kontrol ...
Konservatuvar sınavına hazırlanmak isteyenlere ücretsiz program
YEREL HABERLER Konservatuvar sınavına hazırlanmak isteyenlere ...
Bayram günü ağabeyini öldürdü, cinayetin sebebi samanlık çıktı
YEREL HABERLER Bayram günü ağabeyini öldürdü, cinayetin sebebi ...
Belediye başkanı tele takılan martı için tüm ekipleri harekete geçirdi Yüksek gerilim hattına takılan martı için seferber oldular
YEREL HABERLER Belediye başkanı tele takılan martı için tüm ekipleri ...
Kardeşi tüfekle vurdu, hastanede kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Kardeşi tüfekle vurdu, hastanede kurtarılamadı (2)
Başkan Büyükakın: “Bizler bir kadro, bir vefa hareketiyiz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: “Bizler bir kadro, bir vefa ...
1.5 yaşında hareketleri değişince otistik olduğu ortaya çıktı Konuşamayan, etrafı ile iletişim kurmayan Çınar, iki senelik eğitimin ardından ailesini sevince boğdu
YEREL HABERLER 1.5 yaşında hareketleri değişince otistik olduğu ...
Bayram günü kardeş cinayeti
YEREL HABERLER Bayram günü kardeş cinayeti
Kardeşi silahla vurdu, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kardeşi silahla vurdu, hastanede kurtarılamadı
İstiklal Caddesi'nde altyapı çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER İstiklal Caddesi'nde altyapı çalışması devam ediyor
Denizde mahsur kalan köpeğe itfaiyeden kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Denizde mahsur kalan köpeğe itfaiyeden kurtarma ...
Samanlıkta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
YEREL HABERLER Samanlıkta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle ...
İzmit Körfezi açıklarındaki köpek, botla kurtarıldı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi açıklarındaki köpek, botla kurtarıldı
Bayram ziyaretine giden ailenin evi çöktü
YEREL HABERLER Bayram ziyaretine giden ailenin evi çöktü
Kurbanlıkların kanı derelere aktı, suyun rengi kırmızıya döndü
YEREL HABERLER Kurbanlıkların kanı derelere aktı, suyun rengi ...
Kocaeli’de bayramın ilk günü 271 kişi kurbanlık keserken yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de bayramın ilk günü 271 kişi kurbanlık ...
Bir ilçenin yıllar süren çilesi sona erdi Faaliyeti durdurulan Kömürcüler OSB’de kömür depolanması yasaklandı
YEREL HABERLER Bir ilçenin yıllar süren çilesi sona erdi Faaliyeti ...
Kurbanlar modern teknik ekipmanlarla kesiliyor
YEREL HABERLER Kurbanlar modern teknik ekipmanlarla kesiliyor
Kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine hem vatandaşlara zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine hem vatandaşlara ...
İzmit'te kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelere akın etti
YEREL HABERLER İzmit'te kurban kesimi sırasında yaralananlar ...
Hasta nakil araçları bayramda da hizmet veriyor
YEREL HABERLER Hasta nakil araçları bayramda da hizmet veriyor
Hasar gören çeşmeyi A takımı onardı
YEREL HABERLER Hasar gören çeşmeyi A takımı onardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.