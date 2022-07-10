7'den 70'e herkes kent bayramlaşmasında kucaklaştı

Gölcük’te 7’den 70’e herkes Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, kent bayramlaşmasında kucaklaştı.

Gölcük’te her dini bayramda yapılan ve geleneksel hale gelen Kent Bayramlaşması, Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Kurban Bayramının ikinci günü bayramlaşma törenine Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, siyasi parti ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.Bayramlaşma töreninde 7’den 70’e herkesin bayramını tek tek kutlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı Cenabı Allah'tan niyaz ederim” dedi.

Kurban Bayramı’nda Gölcük’teki şehit aileleri ve gaziler de yalnız bırakılmadı. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu; şehit Erdal Gözübüyük'ün ailesi, gazi Mehmet Oğur ve gazi Emre Sönmez'i evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.