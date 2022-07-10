Bayramda huzurevi sakinleri unutulmadı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Kocaeli Gönüllüsü’ projesi çerçevesinde gönüllüler, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Büyükşehir bando takımının verdiği mini konserde ise eğlenceli anlar yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde uygulamaya koyduğu ‘Kocaeli Gönüllüsü’ projesi, Kurban Bayramında gerçekleşen moral etkinliğiyle devam etti. Kocaeli’de gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yapan vatandaşları bir araya getiren ‘Kocaeli Gönüllüsü’ projesi çerçevesinde huzurevi ziyaret edildi. Yapılan ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, huzurevinde kalanlara mini bir konser verdi. Oldukça eğlenen huzurevi sakinleri, bando konseriyle moral buldu.

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