Kocaeliler kent bayramlaşmasında buluştu

35. Kocaeli Kent Bayramlaşması'nda vatandaşlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu bayrama perşembe günü toprağa verdiğimiz şehidimiz Ertuğrul Sarı kardeşimizin acısıyla girdik. Bayramı buruk kutluyoruz" dedi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği 35. Kocaeli Kent Bayramlaşması'na yoğun katılım oldu. Kurban Bayramı'nın yakınlaşma ve dayanışma demek olduğunu vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyük Akkın, "Bu bayrama perşembe günü toprağa verdiğimiz aziz şehidimiz Ertuğrul Sarı kardeşimizin acısıyla girdik. Bayramı buruk kutluyoruz. Bize bu ortamlarda huzur içerinde bayramlaşmayı sağlayan onlar" diye konuştu.



"10 bin aileye nakdi ve ayni yardımlar yaptık"

Kent Konseyi'nin gelenekselleşmiş bayramlaşma törenini kentin tüm paydaşlarını bir araya getirdiği için önemli bulduğunu ifade eden Kocaeli Valisi Serdar Yavuz ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu devletin kurulmasında emeği geçen tüm şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum. Bayramlar küskünlüğün, dargınlığın bir tarafa bırakıldığı, yardımlaşma ve dayanışma ile ortaya çıkan önemli günlerdir. Valiliğimiz Kurban Bayramı neticesinde yaklaşık 10 bin aileye nakdi yardım ve ayni yardımları süratle ulaştırmak suretiyle gerekli tedbirleri aldık. Ayrıca öksüz ve yetim kardeşlerimizin bayram sevincine iştirak edebilmesi için gerekli tedbirleri aldık" şeklinde konuştu.

Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Sami Çakır, Cemil Yaman, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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