Köy yollarında üstyapı çalışmaları yapılıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarında üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Böğürgen köyü yolu üzerinde 100 metre uzunlukta taş duvar yapılıyor. Yola doğru toprak kaymasını önlemek için yapılan çalışma ile yolda güvenlik sağlanacak. Asfaltlama öncesi terasman çalışmalarının yapıldığı 2 kilometre uzunluktaki ÇavuşoğluGüğmeciler bağlantı yolunda, Sepetçiler köyündeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait taş ocağından üretilen stabilize malzeme kullanılıyor. Stabilize malzeme serimi ve terasman çalışması ile asfalta hazır hale getirilen yolda asfaltlama çalışması yapılacak.

İzmit Gedikli köyünde 350 metre uzunlukta parke yol yapan Büyükşehir Belediyesi, bozulma meydana gelen Böğürgen yolunun parkelerinde onarım çalışması yaptı. Orhaniye Köyü Kuloğlu mevkiinde 2 kilometrelik yolda asfaltlama yapılacak. Yolun asfalt serimine hazır hale getirilmesi için terasman çalışması yapılıyor.

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