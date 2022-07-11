Fritözde unutulan patatesler kafeyi yakıyordu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde fritözde unutulan patatesler, kafede ufak çaplı yangına sebep oldu.

Olay, Harikalar Sahili'ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fritöze konulan patatesler unutulunca mutfakta küçük çaplı yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.