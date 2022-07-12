Av tüfeğiyle vurulan kara leylek, tedaviye alındı

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KARTEPE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde av tüfeği ile vurulan kara leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bulunup, tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, doğada ender görülen kara leyleği yaralı halde buldu. Ekiplerce Ormanya'ya getirilen leyleğin röntgeni çekildi. Leyleğe saçmaların isabet ettiğini ve kanadından yaralandığı belirlendi. Daha sonra veteriner hekimlerin müdahalesi ile saçmalar çıkartıldı. Operasyonun ardından leylek, rehabilitasyona alındı. Bu sürecin ardından leylek, yeniden doğaya salınacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU

2022-07-12 12:05:22



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