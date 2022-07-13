Başiskele'de kurban atıkları toplandı

Başiskele Belediyesi, kurban atıklarının çevreye zarar vermeden anında toplanması için çalışmalarını sürdürdü.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün personellerinden kurulan 'kurban atıkları toplama ekipleri', bayram boyunca kurban atıklarını toplamak için ilçenin 37 mahallesinde de görev yaptı. Gerekli tedbirleri alan ekipler; kamyon, çöp taksi ve iş makineleriyle hizmet verdi. Kurban atıkları çevreyi kirletmeden ve pis kokuya sebebiyet vermeden anında toplandı. Toplanan kurban atıkları belediye ekiplerince açılan devasa çukurlara konularak gömüldü.

Başiskele'de bayram süresince evsel atıklar da yine düzenli olarak toplandı. Çöp kamyonları ve çöp taksiler ilçenin her sokağını gezerek moloz, bağ, bahçe atıklarını ve evsel atıkları süratli bir şekilde topladı. Ayrıca Başiskele Belediyesi zabıta ekipleri de vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için bayram süresince sahada görev yaptı.

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