Gölcük'te çocuklar eğlenceye doydu

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Gölcük Belediyesi'nin kurduğu oyun alanı ve sokak sokak gezen masal kahramanı maskotlarla, ilçedeki çocuklar Kurban Bayramı’nda doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Oyun alanı ve masal kahramanı maskotların yer aldığı seyyar gösteri ekipleri, sokak sokak gezerek dağıttıkları şekerler ve seslendirdikleri şarkılarla çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Özel olarak kurulan oyun alanında ve seyyar ekiple doyasıya eğlenen çocuklar, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.

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