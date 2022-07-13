Avrupa'da şampiyon oldu, Akdeniz'de hastalığı altın madalyayı engelledi Milli boksör, gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa'da şampiyon oldu, Akdeniz'de hastalığı altın madalyayı engelledi Milli boksör, gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti

İHA

Avrupa'da şampiyon oldu, Akdeniz'de hastalığı altın madalyayı engelledi Milli boksör, gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Avrupa şampiyonu milli boksör Samet Gümüş, favori olarak gösterildiği Akdeniz Oyunları'nda yakalandığı grip yüzünden altın madalyayı ellerinden kaçırdı. Gümüş, şimdi ise olimpiyatlara katılıp şampiyon olabilmek için ringde ter döküyor.
Samet Gümüş, 13 yaşında tanıştığı boksta çeşitli başarılar elde etti. 15 yaşında katıldığı ilk şampiyonada Türkiye birincisi olan ve milli takıma girmeye hak kazanan Gümüş, o süreçten sonra 7 turnuvada Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 2022 yılının mart ayında Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda rakiplerini bir bir eleyerek şampiyon olan ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden milli boksör, Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda da kendi kilosunda favori olarak gösterildi. Burada da yine güzel bir performans sergileyen Gümüş, yakalandığı grip yüzünden altın madalyayı ellerinden kaçırarak üçüncülük elde etti. Genç boksör, şimdi aralıksız şekilde antrenman yaparak ilk önce dünya şampiyonu olup, daha sonra ise olimpiyatlarda şampiyon olarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Samet Gümüş: "15 yaşımda milli takıma seçildim"
13 yaşında boks yapmaya başladığını kaydeden Samet Gümüş, "Başlamamın sebebi, dövüş sporlarına karşı bir ilgimin olmasıydı. Bunun için boks sporunu tercih ettim. İlk Türkiye Şampiyonası’na 2015 yılında katıldım. Orada şampiyon oldum ve milli takım sporcusu oldum. Ondan sonra bir sürü derece aldım. 7 kez Türkiye şampiyonluğum var. Milli takıma ilk 15 yaşımda seçildim. Benim için çok onur ve gurur verici bir duyguydu. Sonuçta 15 yaşında bayrağımız için savaşıyoruz, orada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Her sporcunun hayali orada bayrağımızı göklere çıkarabilmek. İlk derecemi 2022 yılında aldım, Avrupa şampiyonu oldum. En iyi şekilde ülkemizi temsil ettik. Selim hocam ve milli takım antrenörlerimizle çok yoğun bir çalışma yaptık. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı dalgalandırdık. Yaklaşık 2 ay bir kamp sürecimiz oldu. Çok yoğun çalışmalar yaptık. 2 ay boyunca kan döktük, ter döktük, kilolar verdik. Çok yoğun bir çalışmadan sonra hazırlanıp müsabakaların düzenlendiği Hırvatistan’a gittik. Orada çok iyi rakipleri yendim. İlk rakibim geçen senenin Avrupa şampiyonu olan Bulgar boksördü. İlk onu eledim. Ondan sonra İrlandalı rakibim vardı, bizim için çok zor bir maçtı ama onu da kazandık. En sonunda finalde Azeri rakibimi yendim ve Avrupa Şampiyonu oldum" dedi.

"En büyük hayalim, olimpiyatlarda İstiklal Marşımızı okutmak"
Avrupa Şampiyonası'ndan sonraki bir aylık süreçte Akdeniz Oyunları’na hazırlandığını aktaran Gümüş, "Orada üçüncülük elde ettik. Hastalığım yüzünden yarı finalde çok iyi dövüşemedim. Bu bizim için bir başlangıç. Daha büyük zaferler bizi bekliyor. Her sporcunun hayali olduğu gibi bizim de hayalimiz olimpiyata gidip en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek, bayrağımızı göklere çıkarmak ve o altın madalyayı almak. Bunun için günde 4 saat antrenman yapıyoruz. Çok fedakarlıklar yapıyoruz. Aç kalıyoruz, kan döküyoruz, ter döküyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. İnşallah bu yoğun çalışmalarımızın mükafatını alırız, en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz ve o altın madalyayı ülkemize getiririz. En büyük hayalim, olimpiyatlarda bayrağımızı göklere çıkarmak, İstiklal Marşımızı okutmak. Aileme, bütün milletime o gururu yaşatmak istiyorum. Benim için çok önemli. Bunun için çabalıyorum" diye konuştu.

Selim Vinçoğlu: "Akdeniz Oyunları’nda da altın madalya bekliyorduk"
Samet Gümüş ile yaklaşık 9 yıl önce tanıştıklarını belirten boks antrenörü Selim Vinçoğlu, "Annesi ve babası boks yapmasını istedi. Biz de herkesi kabul ettiğimiz için Samet’i de kabul ettik. Yetenekli bir çocuktu. Zaten 2 senelik bir çalışma sonunda çıktığı ilk Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon oldu. Daha sonrasında o sene milli takıma girme başarısı gösterdi. Çok başarılı bir sporcu. Bunu da mart ayındaki Avrupa Şampiyonası’nda taçlandırdı. Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyon olurken de son Avrupa Şampiyonunu çok açık farkla yendi. Geçtiğimiz hafta da Akdeniz Oyunları’nda dövüştü. Orada da yarı finalde İtalyan rakibiyle maç yaptı ama hasta oldu. Çok kolay geçebileceği bir rakipti. Akdeniz Oyunları’nda da altın madalya bekliyorduk Samet’ten. Nasipte üçüncülük varmış. Madalyasız dönmedi, orada da bizi gururlandırdı. Çok sevindik" şeklinde konuştu.

"Dünyada ilk 3 içerisinde görüyorum Samet’i"
Samet Gümüş’ü kendi sıkletinde dünyada ilk üçün içerisinde gördüğünü söyleyen Vinçoğlu, "Şu anki hedefimiz dünyada derece almak veya şampiyon olmak. Çünkü Samet’in maç aldığı dünya şampiyonu yenildi. Samet’ten bir gömlek daha üstte o sporcu. Samet’ten o başarıyı bekliyoruz. Daha sonra da tabii ki her sporcuyla her antrenörün zirvesi olimpiyatlar, olimpiyatlara gitmek ve orada derece almak. Şu an zaten Samet Avrupa’da bir numara. Akdeniz Oyunları’nda da bir numaraydı, hastalık oldu, nasip olmadı. Ama şu an dünyada ilk 3 içerisinde görüyorum Samet’i. Bunu biraz daha yukarıya çekmeye çalışacağız. Çalışmalarımız o yönde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ellibeş: "15 Temmuz 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyenlerin gecesidir"
YEREL HABERLER Başkan Ellibeş: "15 Temmuz 'Söz konusu vatansa, ...
Taha'nın ardından Yunus'un da cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Taha'nın ardından Yunus'un da cansız bedenine ...
Geleneksel Rahvan At Yarışları heyecanı Gölcük'te yaşanacak
YEREL HABERLER Geleneksel Rahvan At Yarışları heyecanı Gölcük'te ...
Derince'de kurban pazarı temizlendi
YEREL HABERLER Derince'de kurban pazarı temizlendi
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Eğlence kasabası alev alev yandı
YEREL HABERLER Eğlence kasabası alev alev yandı
Gölcük'te çocuklar eğlenceye doydu
YEREL HABERLER Gölcük'te çocuklar eğlenceye doydu
Körfez'de dumansız mangal keyfi başladı
YEREL HABERLER Körfez'de dumansız mangal keyfi başladı
Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Başiskele'de kurban atıkları toplandı
YEREL HABERLER Başiskele'de kurban atıkları toplandı
Kuzey Marmara otoyolunda defalarca takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara otoyolunda defalarca takla attı: 4 ...
Müzeye çevrilen fabrika kulesine elektrik çekip, demirlerini çalmaya kalkıştılar
YEREL HABERLER Müzeye çevrilen fabrika kulesine elektrik çekip, ...
Kocaeli'de denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor Kayıp gencin yakını: "Yeğenlerimden birini canlı, birini ölü kurtardık ama Yunus'umuzu Karadeniz aldı vermedi. Onu bekliyoruz"
YEREL HABERLER Kocaeli'de denizde kaybolan genci arama çalışmaları ...
Av tüfeğiyle vurulan kara leylek, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle vurulan kara leylek, tedaviye alındı
Kocaeli'de denize giren gençlerden biri hayatını kaybetti, kayıp diğer kişi aranıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de denize giren gençlerden biri hayatını ...
Kandıra´da denize giren Taha boğuldu, arkadaşı Yunus kayıp
YEREL HABERLER Kandıra´da denize giren Taha boğuldu, arkadaşı Yunus ...
Yerde kanlar içinde baygın bulundu
YEREL HABERLER Yerde kanlar içinde baygın bulundu
9 yaşındaki kaportacı kızı gören şaşkına dönüyor Babasının yanında mesleği öğreniyor "Buradaki tamir eşyaları bana oyuncak gibi geliyor"
YEREL HABERLER 9 yaşındaki kaportacı kızı gören şaşkına ...
Doğada nadir görülen kara leylek, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Doğada nadir görülen kara leylek, av tüfeğiyle ...
Mimar Sinan Üst Geçidine 180 ton kaydırmaz asfalt serildi
YEREL HABERLER Mimar Sinan Üst Geçidine 180 ton kaydırmaz asfalt ...
Hayırseverlerden 1 buçuk ton et bağışı
YEREL HABERLER Hayırseverlerden 1 buçuk ton et bağışı
"Üvey babam beni taciz ediyor" iddiasıyla şikayetçi olmuştu, "İftira atarak intikam almak istedim" dedi "Uzaklaştırma kararı çıkar veya bir iki gün içerde kalır, ben de bu sürede kafamı dinlerim diye düşündüm"
YEREL HABERLER "Üvey babam beni taciz ediyor" iddiasıyla şikayetçi ...
'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde karşılaştı: 1 polis yaralandı, 2 gözaltı
YEREL HABERLER 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ...
Takı meselesi cinayetle bitmişti, bayram ziyareti de arbedeyle sonlandı
YEREL HABERLER Takı meselesi cinayetle bitmişti, bayram ziyareti de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.