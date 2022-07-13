Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için mama bırakılıyor

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İzmit Belediyesi, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin belirli noktalarına mama bırakmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını bayramda da unutmadı. Ekipler, sokak hayvanlarına mama desteği verdi. Sokak hayvanlarını besleyen ekipler, kentin farklı noktalarında besleme çalışmaları gerçekleştirdi.

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