Korsan servise geçit yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin korsan servis faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü denetimde, 69 araç geçici olarak trafikten men edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yetki belgesi almadan illegal çalışarak korsan servis faaliyetinde bulunan araçlara geçit vermiyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı denetim ekipleri, korsan servis ve P plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, emniyet ve jandarma ekipleri ile birlikte koordineli çalışıyor.

Denetimler çerçevesinde, mayıs ve haziran aylarında bin 100 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 69 araç yetkisiz ve belgesiz çalıştıkları için 15 ve 60 gün süreyle geçici olarak trafikten men edilirken, toplamda 224 araca da cezai işlem uygulandı.

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