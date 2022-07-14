Datça'daki orman yangınına Kocaeli'den destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça'daki orman yangınına Kocaeli'den destek

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı'nın 5 araç 14 personelden oluşan ekibi, Datça'daki yangını söndürme çalışmalarına destek için yola çıktı.

Datça'daki orman yangınına Kocaeli'den destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı'nın 5 araç 14 personelden oluşan ekibi, Datça’daki yangını söndürme çalışmalarına destek için yola çıktı.
Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hem karadan hem havadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarına Türkiye’nin farklı noktalarından ekipler de destek oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir de personel ve araç desteği ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından, "Datça’daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 5 araç ve 14 personelden oluşan ekibimizi bölgeye gönderdik. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korsan servise geçit yok
YEREL HABERLER Korsan servise geçit yok
Şehrin göbeğinde bıçaklı kavga çıktı, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şehrin göbeğinde bıçaklı kavga çıktı, 1 kişi ...
TEM’de otomobil bariyerlere çarptı
YEREL HABERLER TEM’de otomobil bariyerlere çarptı
2 kuzenine cinsel istismarda bulunduğu iddiası edilen şahsın yargılanmasına başlandı "Kuzenim bana aşık, nişanlanacağımı duyunca kıskançlığı sebebiyle iftira attı"
YEREL HABERLER 2 kuzenine cinsel istismarda bulunduğu iddiası edilen ...
Çatıda patlatılan torpil ve havai fişek yangın çıkardı
YEREL HABERLER Çatıda patlatılan torpil ve havai fişek yangın ...
Gençler Başkan Büyükakın’ın performansına hayran kaldı
YEREL HABERLER Gençler Başkan Büyükakın’ın performansına hayran ...
Kartepe'de Kurban Bayramı'nın coşkusunu minikler yaşadı
YEREL HABERLER Kartepe'de Kurban Bayramı'nın coşkusunu minikler ...
Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için mama bırakılıyor
YEREL HABERLER Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için mama ...
Avrupa'da şampiyon oldu, Akdeniz'de hastalığı altın madalyayı engelledi Milli boksör, gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti
YEREL HABERLER Avrupa'da şampiyon oldu, Akdeniz'de hastalığı altın ...
Başkan Ellibeş: "15 Temmuz 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyenlerin gecesidir"
YEREL HABERLER Başkan Ellibeş: "15 Temmuz 'Söz konusu vatansa, ...
Taha'nın ardından Yunus'un da cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Taha'nın ardından Yunus'un da cansız bedenine ...
Geleneksel Rahvan At Yarışları heyecanı Gölcük'te yaşanacak
YEREL HABERLER Geleneksel Rahvan At Yarışları heyecanı Gölcük'te ...
Derince'de kurban pazarı temizlendi
YEREL HABERLER Derince'de kurban pazarı temizlendi
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Eğlence kasabası alev alev yandı
YEREL HABERLER Eğlence kasabası alev alev yandı
Gölcük'te çocuklar eğlenceye doydu
YEREL HABERLER Gölcük'te çocuklar eğlenceye doydu
Körfez'de dumansız mangal keyfi başladı
YEREL HABERLER Körfez'de dumansız mangal keyfi başladı
Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Başiskele'de kurban atıkları toplandı
YEREL HABERLER Başiskele'de kurban atıkları toplandı
Kuzey Marmara otoyolunda defalarca takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara otoyolunda defalarca takla attı: 4 ...
Müzeye çevrilen fabrika kulesine elektrik çekip, demirlerini çalmaya kalkıştılar
YEREL HABERLER Müzeye çevrilen fabrika kulesine elektrik çekip, ...
Kocaeli'de denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor Kayıp gencin yakını: "Yeğenlerimden birini canlı, birini ölü kurtardık ama Yunus'umuzu Karadeniz aldı vermedi. Onu bekliyoruz"
YEREL HABERLER Kocaeli'de denizde kaybolan genci arama çalışmaları ...
Av tüfeğiyle vurulan kara leylek, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle vurulan kara leylek, tedaviye alındı
Kocaeli'de denize giren gençlerden biri hayatını kaybetti, kayıp diğer kişi aranıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de denize giren gençlerden biri hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.