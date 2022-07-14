Tarihi saat kulesini altındaki çeşmelere zarar verip, yazı yazdılar

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Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki tarihi saat kulesinin altındaki çeşmeler ile mermerlere zarar verildi, duvarlarına da yazılar yazıldı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde 1900 yılında İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından Sultan 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümünü anısına yaptırılan İzmit Saat Kulesi'nin altındaki mermer çeşmelere kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi, yazılar yazıldı. Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden olan yapıya zarar verildiğini görenler, duruma tepki göstererek gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2022-07-14 11:18:23



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