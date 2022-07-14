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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

İHA

Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

Başiskele Belediyesi tarafından modern ve estetik tarzda projelendirilen Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı devam eden Yeni Nesil Gençlik Merkezi inşaatını takip ediyor. Yaklaşık bin 500 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen merkezde birinci kat betonları atıldı. İnşaat alanını teknik ekibiyle birlikte gezen Özlü, çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.
Teknolojik alt yapısıyla Başiskelelilerin değil, çevre ilçelerden gençlerin de taleplerine karşılık verecek olan Başiskele Yeni Nesil Gençlik Merkezi, gençlerin cazibe merkezi olacak. Profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak merkezde, gençlerin dijital içerik üretmeleri ve yayınlamaları sağlanacak. Profesyonel bir radyo stüdyosu standartlarında kurulacak ses stüdyolarında gençler, enstrümanlarını çalıp şarkılarını söyleyerek profesyonel ses kaydı yapabilecek. Greenbox stüdyolarının da yer alacağı gençlik merkezinde video ve fotoğrafçılık konularında gençler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Video içerik üretmek isteyenlerin de uğrak mekanı olacak. Ayrıca elektro laboratuvar odası, bilgisayar 3D multimedya odası, iletişim atölyesi, interaktif oyun odası, espor antrenman odası, kaçış oyun odası gibi odaların da yer alacağı merkez, Kocaeli’nin her yerinden herkesin gelip kullanabileceği bir tesis olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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