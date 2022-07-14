Alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir alüminyum fabrikasının idari binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Cumaköy Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın idari binasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadaki dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.