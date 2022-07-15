İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT'te Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Saat 01.30 sıralarında Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Bu sırada fabrikada bulunan işçiler dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-07-15 02:21:08
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