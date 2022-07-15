Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki genç, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 3 Temmuz'da Kandıra ilçesi Kumcağaz Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Yusuf Berk Eybek, serinlemek için denize girdi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. Eybek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından önce Kandıra Devlet Hastanesi'ne, ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yusuf Berk Eybek, dün hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Ketenciler Mahallesi Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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