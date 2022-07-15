Başkan Kocaman: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Tarihe kazınan o karanlık gecede (15 Temmuz) millet olarak verdiğimiz mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık" dedi.

Mustafa Kocaman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne ve egemenliğine kast edildiğini vurguladı. Kocaman, "Bizdenmiş gibi görünen hainler tarafından darbe girişiminde bulunulmuştur. Türk milleti tarihinde nice zaferlere, destanlara, kahramanlıklara canı pahasına imza atarak vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumayı başarmış ve bizlere emanet etmiştir. Cesareti, feraseti ve mücadeleci ruhu ile dosta güven, düşmana korku veren aziz Türk milletimiz 15 Temmuz gecesi birliğimize kast eden şer odaklarının oyunlarını bozmuş, atalarımızın, ecdadımızın tarih boyunca yaptığı fedakarlıkları, ödediği bedelleri karşılıksız bırakmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve üstün liderliğiyle harekete geçen yüce milletimiz; tankın, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece inancıyla yüreğiyle dikilmiş, FETO terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi bertaraf etmiştir" dedi.



"Dünyaya bir kez daha haykırdık"

"Tarihe kazınan o karanlık gecede millet olarak verdiğimiz mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık" diyen Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi, Türk milleti adeta bu dizelerin tezahürünü yaşatmıştır; 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' Milletimizin yazdığı bir destan olarak tarihe altın harflerle geçen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz vesilesiyle, hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet; gazilerimize, ailelerine ve tüm sevenlerine sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum"

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