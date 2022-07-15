Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na başvurular sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübünün bu yıl 5'incisi düzenleyeceği Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, 2628 Ağustos tarihleri arasında Kandıra Uzunkum plajında düzenlenecek.

Dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 120 olta balıkçısının 60 takım olarak katılacağı yarışma 3 etaptan oluşacak. Yarışmada en çok puan toplayan ve en büyük balığı yakalayan takım, kupa ve sponsor ödülleri ile ödüllendirilecek. Olta balıkçıları 31 Temmuz tarihine kadar "kocaelisurfcasting.com" adresinden başvurularını yapabilecek.

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