Darbe girişiminde ailesiyle helalleşip sokağa çıktı, 14 yaşında gazi oldu 15 Temmuz Gazisi Adviye Gül İsmailoğlu: “Tekrar böyle bir işgal girişimi olursa bir kere bile düşünmeden tekrar sokağa çıkarım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darbe girişiminde ailesiyle helalleşip sokağa çıktı, 14 yaşında gazi oldu 15 Temmuz Gazisi Adviye Gül İsmailoğlu: “Tekrar böyle bir işgal girişimi olursa bir kere bile düşünmeden tekrar sokağa çıkarım”

İHA

Darbe girişiminde ailesiyle helalleşip sokağa çıktı, 14 yaşında gazi oldu 15 Temmuz Gazisi Adviye Gül İsmailoğlu: “Tekrar böyle bir işgal girişimi olursa bir kere bile düşünmeden tekrar sokağa çıkarım”

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellemek için ailesiyle helalleşip sokağa çıkan ve 14 yaşında gazi olan Adviye Gül İsmailoğlu, “Rabbim bir daha asla 15 Temmuz gibi geceler, günler yaşatmasın bu millete. Ama tekrar böyle bir şey olursa, tekrar böyle bir işgal girişimi olursa elbette ki asla bir kere bile düşünmeden tekrar sokağa çıkarım. Belki daha büyük bir güçle sokağa çıkarım. Daha büyük bir korkusuzluk ve cesaretle çıkarım sokağa” dedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde şehitleri anmak ve o gece Türk milletinin kazandığı zaferin coşkusunu yeniden yaşamak amacıyla bir program düzenlendi. Bayrağını alan vatandaşlar, ilk gün olduğu gibi yeniden kent meydanını doldurdu. Programın öncesinde vatandaşlar, 15 Temmuz gününe ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Program Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından dualar edildi ve eller semaya açıldı. Dua edilmesinin ardından ise program Serdar Tuncer’in şiir dinletisiyle devam etti. Programda, 15 Temmuz günü 14 yaşındayken vatanını savunabilmek için sokağa çıkan ve gazi olan Adviye Gül İsmailoğlu, o gece yaşadıklarını anlattı.

“Abdestlerimizi aldık, birbirimizle helalleştik ve sokağa çıktık”
O gece haberi biraz geç saatlerde öğrendiklerini dile getiren Adviye Gül İsmailoğlu (20) “Televizyonda bir darbeden bahsediyorlardı, bir kalkışma olduğundan bahsediyorlardı. Ne olduğuna anlam veremedik. O yıl 14 yaşındaydım. Darbe ne demek onu bile bilmiyordum. Bir şeylerin yanlış olduğunun farkındaydım. O yüzden sokağa çıkmak istedim ve o askerlerle yüzleşmek, konuşmak istedim. Ama cumhurbaşkanımızın bir açıklama yapmasını bekledik ilk etapta. Cumhurbaşkanımız halkı meydanlara davet edince biz de ailecek annem, babam, ablam ve ben abdestlerimizi aldık, birbirimizle helalleştik, bayrağımızı aldık ve sokağa çıktık. İstanbul Fatih’te oturuyorum. Yakındaki emniyet müdürlüğüne gitmeyi hedefliyoruz ilk önce ama nasibimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önüne gitmekmiş. Oraya doğru yürümeye başladık” dedi.

“Yoğun bakıma alındığımda o karanlık gece aydınlık bir yarına uyanmıştı”
Saraçhane parkının önünde hainlerin yola barikat kurduklarını dile getiren İsmailoğlu, “100150 kişilik halk da onların üzerine yürüyordu. Hiç kimsede silah yoktu. O kadar insan silahların, tankların önünde göğsünü siper ediyordu. Dillerinde sadece tekbir vardı ve ‘Asker kışlaya’ diyorlardı. Bizim sayımız giderek arttı. En öndekileri ayaklarından vurmaya başladılar. Ama bu bizi korkutmadı, geri çekilmedik ve üstlerine yürümeye devam ettik. Sonra bizim korkmayacağımızı anladıkları zaman öldürmek niyetiyle taramaya başladılar. İnsanları başlarından, gövdelerinden vuruyorlardı bu sefer. Biz de mecburen yere çöktüğümüz sırada benim yanıma bir yaralı düştü. Bacağından vurulmuştu. Ona yardım etmek için refleksle ayağa kalktım ve o sırada ben de sırtımda bir acı hissettim. Bir G3 mermisiyle vurulmuşum. Tabii o zaman G3’ün adını bile duymamıştım. Bu geçen 6 yıl boyunca G3 mermisinin nasıl bir mermi olduğunu, insan vücudunda nasıl bir etki bırakabileceğini öğrenmek zorunda kaldım. Benim sol kolumdan girmiş. Küçük bir giriş yarası oluyor. Kürek kemiğimin altını parçalamış. Akciğerlerimin ikisine de hasar vermiş ve sırtımda 15 santimetre genişliğinde orayı parçalayarak dışarıya çıkmış. İlk etapta hastaneye zorlukla yetiştirildim. İlk gittiğim hastanede her yerde yaralılar vardı. Benim yarama müdahale edemeyeceklerini söyleyip beni gönderdiler. Sonra bir vatandaşın aracıyla başka bir hastaneye götürüldüm. Orada yarama müdahale edildi ve yoğun bakıma alındım. Ben yoğun bakıma alındığımda elhamdülillah o karanlık gece aydınlık bir yarına uyanmıştı. Türk milleti demokrasi savaşından alnının akıyla çıkmıştı. Benim aylarca tedavim devam etti. 1 hafta yoğun bakımda kaldım. Ama her zaman gaziliğimle, o geceki yaramla gurur duydum” diye konuştu.

“Tekrar böyle bir işgal girişimi olursa bir kere bile düşünmeden tekrar sokağa çıkarım”
O süreçten sonra 15 Temmuz’un unutulmaması için çaba sarf ettiğini vurgulayan İsmailoğlu, “Rabbim bir daha asla 15 Temmuz gibi geceler, günler yaşatmasın bu millete. Ama tekrar böyle bir şey olursa, tekrar böyle bir işgal girişimi olursa elbette ki asla bir kere bile düşünmeden tekrar sokağa çıkarım. Belki daha büyük bir güçle sokağa çıkarım. Daha büyük bir korkusuzluk ve cesaretle çıkarım sokağa. 6 yıldır en büyük hedefim 15 Temmuz’un unutulmaması. Ben o gece ölmediysem, şehadet nasip olmadıysa bunun bir anlamı olduğunu düşündüm. Gazi olarak yaşadıklarımı herkese anlatmaya çalıştım. İnşallah bundan sonra tekrarlanmaması için, 15 Temmuz gecesi unutulmaz, anlatır ve bizim gençlerimiz inşallah bu destanlarımızı, bu hikayelerimizi her zaman diri tutar, nesillerden nesillere aktarmaya ve bu kahramanlıkların devamına sebep olurlar” şeklinde konuştu.

“Bu milletin evlatları tarih boyunca mücadelede var oldular”
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise “Bundan sonra 15 Temmuz belki asırlarca bu milletin evlatları tarafından hatırlanacak. Biz bugün burada 15 Temmuz’u anlamak, anlatmak ve gelecek kuşaklara nasıl anlatacağımızın bir anlamda destanını tekrar etme, çocuklarımıza aktarma noktasında çaba gösteriyoruz. İnşallah bu bundan sonraki yıllarda daha da kalıcı etkiler bırakarak yoluna devam edecektir. Ama özetle şunu söylüyoruz ki, bu milletin evlatları tarih boyunca mücadelede var oldular ve mücadelelerini sürdürmeye devam edecekler. İnşallah tekrar böyle bir musibeti rabbim bizlere yaşatmaz, gelecek kuşaklara böyle acı hatıralar aktarmak zorunda kalmayız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü
YEREL HABERLER Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü
Alkollü mekanda kavga çıkaran çift gözaltına alındı
YEREL HABERLER Alkollü mekanda kavga çıkaran çift gözaltına alındı
Kocaeli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına binlerce kişi katıldı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli ...
Kocaelispor’da 3 yeni transfer takımla ilk antrenmanına çıktı Cem Ekinci: “Kocaelispor’un 2. Lig’de işi yok” Okan Eken: “Sabırsızlıkla oynamayı bekliyorum” Yalçın Kılınç: “Kocaelispor’un yeri Süper Lig”
YEREL HABERLER Kocaelispor’da 3 yeni transfer takımla ilk ...
Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı Teknik Direktör Fırat Gül: “Ligi domine edecek bir Kocaelispor oluşturmaya çalışacağız” “Forvet, sol kanat ve kaleci istiyoruz”
YEREL HABERLER Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı Teknik ...
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Evin salonunda çıplak halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Evin salonunda çıplak halde ölü bulundu
Araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun Başiskele'de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun Başiskele'de ...
Gölcük'te şehitler dualarla anıldı
YEREL HABERLER Gölcük'te şehitler dualarla anıldı
Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na başvurular sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na ...
Patpat su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Patpat su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kazada ölen gencin paylaşımı yürekleri sızlattı Fotoğrafının üzerine, "Ölümün takvimi yok" yazmış Kazada hayatını kaybeden genç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Feci kazada ölen gencin paylaşımı yürekleri ...
Başkan Kocaman: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık"
YEREL HABERLER Başkan Kocaman: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet ...
Körfez'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
YEREL HABERLER Körfez'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, 12 günlük ...
Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular: 1 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular: 1 ölü, ...
İkinci el araç piyasasında son durum TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı: "Halkımız fiyatların düşmesini bekliyor ama bu konudaki öngörüm zayıf. Eylül ve ekim ayına kadar piyasa böyle gidecek" "Ciddi artışları bu saatten sonra kimse beklemesin, araç fiyatlarında daha büyük köpükler oluşmayacak"
YEREL HABERLER İkinci el araç piyasasında son durum TOBB Otomotiv ...
Bu su için kuyruğa giriyorlar Bidonlarını alan buraya akın ediyor Şifalı olduğuna inanılan su, böbrek taşı olanlardan rağbet görüyor
YEREL HABERLER Bu su için kuyruğa giriyorlar Bidonlarını alan buraya ...
Dilovası katlı otoparkta çatı montajı yapılıyor
YEREL HABERLER Dilovası katlı otoparkta çatı montajı yapılıyor
Büyükakın, öğrenci biletinin 3.10 TL'ye çekilmesi talimatını verdi
YEREL HABERLER Büyükakın, öğrenci biletinin 3.10 TL'ye çekilmesi ...
Kocaeli’de demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Yangın asit tanklarına sıçramadan söndürüldü, patlamanın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Kocaeli’de demir çelik fabrikasında çıkan yangın ...
İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın (2)
Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular: 1 ölü, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.