Otomobille uzun süre kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobille uzun süre kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı

İHA

Otomobille uzun süre kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı

Kocaeli'de uzun süre otomobille yayan olarak kovalanan genç, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan şahıs bacağından vurulurken, otomobilde bulunan kişi veya kişiler kayıplara karıştı.
Olay, saat 03.30 sıralarında İzmit ilçesi Malta Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen O.D., bir süre yayan olarak kaçtığı otomobilden silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı neticesinde O.D., bacağından vurularak yere yığıldı, otomobilde bulunan kişi veya kişiler ise olay yerinden kaçtı. Yaralı O.D. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgey sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye götürdü. O.D.'nin otomobille uzun süre kovalandığı öğrenildi.
Çevrede kovan araması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mobilya atölyesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Mobilya atölyesinde korkutan yangın
Darbe girişiminde ailesiyle helalleşip sokağa çıktı, 14 yaşında gazi oldu 15 Temmuz Gazisi Adviye Gül İsmailoğlu: “Tekrar böyle bir işgal girişimi olursa bir kere bile düşünmeden tekrar sokağa çıkarım”
YEREL HABERLER Darbe girişiminde ailesiyle helalleşip sokağa çıktı, ...
Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü
YEREL HABERLER Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü
Alkollü mekanda kavga çıkaran çift gözaltına alındı
YEREL HABERLER Alkollü mekanda kavga çıkaran çift gözaltına alındı
Kocaeli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına binlerce kişi katıldı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli ...
Kocaelispor’da 3 yeni transfer takımla ilk antrenmanına çıktı Cem Ekinci: “Kocaelispor’un 2. Lig’de işi yok” Okan Eken: “Sabırsızlıkla oynamayı bekliyorum” Yalçın Kılınç: “Kocaelispor’un yeri Süper Lig”
YEREL HABERLER Kocaelispor’da 3 yeni transfer takımla ilk ...
Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı Teknik Direktör Fırat Gül: “Ligi domine edecek bir Kocaelispor oluşturmaya çalışacağız” “Forvet, sol kanat ve kaleci istiyoruz”
YEREL HABERLER Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı Teknik ...
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Evin salonunda çıplak halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Evin salonunda çıplak halde ölü bulundu
Araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun Başiskele'de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun Başiskele'de ...
Gölcük'te şehitler dualarla anıldı
YEREL HABERLER Gölcük'te şehitler dualarla anıldı
Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na başvurular sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na ...
Patpat su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Patpat su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kazada ölen gencin paylaşımı yürekleri sızlattı Fotoğrafının üzerine, "Ölümün takvimi yok" yazmış Kazada hayatını kaybeden genç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Feci kazada ölen gencin paylaşımı yürekleri ...
Başkan Kocaman: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık"
YEREL HABERLER Başkan Kocaman: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet ...
Körfez'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
YEREL HABERLER Körfez'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, 12 günlük ...
Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular: 1 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular: 1 ölü, ...
İkinci el araç piyasasında son durum TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı: "Halkımız fiyatların düşmesini bekliyor ama bu konudaki öngörüm zayıf. Eylül ve ekim ayına kadar piyasa böyle gidecek" "Ciddi artışları bu saatten sonra kimse beklemesin, araç fiyatlarında daha büyük köpükler oluşmayacak"
YEREL HABERLER İkinci el araç piyasasında son durum TOBB Otomotiv ...
Bu su için kuyruğa giriyorlar Bidonlarını alan buraya akın ediyor Şifalı olduğuna inanılan su, böbrek taşı olanlardan rağbet görüyor
YEREL HABERLER Bu su için kuyruğa giriyorlar Bidonlarını alan buraya ...
Dilovası katlı otoparkta çatı montajı yapılıyor
YEREL HABERLER Dilovası katlı otoparkta çatı montajı yapılıyor
Büyükakın, öğrenci biletinin 3.10 TL'ye çekilmesi talimatını verdi
YEREL HABERLER Büyükakın, öğrenci biletinin 3.10 TL'ye çekilmesi ...
Kocaeli’de demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Yangın asit tanklarına sıçramadan söndürüldü, patlamanın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Kocaeli’de demir çelik fabrikasında çıkan yangın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.