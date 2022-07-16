Anneleriyle birlikte sahneye çıktılar, hem bilinçlendiler hem de eğlendiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında 3 ay boyunca tiyatro eğitimi alan anne ve çocuklar, hem sergiledikleri oyunda çevre bilinci kazandı hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KOMEK) yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar da anneleriyle birlikte eğitim almaya başladı. Eğitim dönemi boyunca sosyal kültürel faaliyetler düzenleyerek kursiyerlerle birlikte olan KOMEK, bu kez anne ve çocukların sergilediği “Haydi Doğayı Koruyalım” tiyatro oyununu sahneye koydu. Çocuklara doğayı koruma bilincini aşılamak ve anneler ile çocukların uyum içinde çalışma kabiliyetini geliştirmek için ilk kez anne çocuk atölyesine gelen çocuklar, anneleri ile birlikte tiyatro sahnesine çıktı. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde sahnelenen “Haydi Doğayı Koruyalım” adlı oyunda çocukların performansı izleyenler tarafından bolca alkış aldı. 13 annenin çocukları ile birlikte ilk kez sahne tozu yuttuğu tiyatro oyununda çocuklara doğa bilinci aşılanırken büyüklere de onlara iyi örnek olma mesajı verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.