Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt: “Milletimizi tarih sahnesinden silmek istediler”

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Birliğimizi parçalamak, devletimizi elimizden almak, milletimizi tarih sahnesinden silmek ve bu coğrafyanın tüm maddi ve manevi zenginliğini tarumar etmek isteyenlere rabbim izin vermedi” dedi.



Körfez’de darbe girişiminin yıl dönümünü 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen programla anıldı. Körfezlilerin alanı doldurduğu programa Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutan Vekili, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Şehitleri anan Başkan Söğüt, “Bugün, ülkemize ve egemenliğimize karşı yapılmış olan hain darbe girişiminin 6. yılını geride bırakıyoruz. Devletimize diz çöktürmeyi ve milletimizi esir almayı amaçlayan bu alçak ve hadsiz teşebbüsün, hedefine ulaşamamış olmasından dolayı Allah’a binlerce kere şükrediyorum. Birliğimizi parçalamak, devletimizi elimizden almak, milletimizi tarih sahnesinden silmek ve bu coğrafyanın tüm maddi ve manevi zenginliğini tarumar etmek isteyenlere rabbim izin vermedi. Ülkemizin ve milletimizin yarınlarını çalmaya yeltenenlerin hazin akıbetine, tüm dünyanın şahitlik etmiş olmasından dolayı son derece mutluyum. Her gün daha da büyüyen ve güçlenen ülkemizi, yürüdüğü bu kutlu yoldan alıkoymaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğine bugün, dünden daha çok inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.