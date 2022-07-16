Sıra beklemek istemeyen hasta, sekreterin elini ısırdı



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Devlet Hastanesi'nde acil servisin yeşil alanına yönlendirilen hasta ve yakını, öncelik isteyerek olay çıkardı. Yaşanan arbedede hasta ve yakını, tıbbi sekreter S.A.'ya yumruk atıp, elini ısırdı. Hasta ve yakını gözaltına alındı.

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne dün muayene olmak için gelen H.A. ve yakını O.K., daha az aciliyet gerektiren yeşil alana yönlendirildi. Yeşil alanda sıra beklemek istemeyen hasta ve yakını, öncelik isteyerek serviste görevli sekreter S.A. ile tartışmaya başladı. Sekreter S.A.'nın beklemeleri gerektiğini anlatmasıyla bağırmaya başlayan H.A., S.A.'ya yumruk attı ve elini ısırdı. H.A., acil serviste görevli doktor G.N.K.'ye ise küfür ve hakaret etti.

Beyaz kod verilmesi üzerine acil servise gelen özel güvenlik ve hastane polisi, H.A. ile yakını O.K.'yi gözaltına aldı. Yüzünde ve boynunda morluklar olan, elinden ısırıldığı için yaralanan S.A.'nın tedavisi, mesai arkadaşları tarafından yapıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-07-16 11:36:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.