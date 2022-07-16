O köyde 33 sene sonra ayçiçeği ektiler

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Çalköy’de 33 sene sonra ilk defa ayçiçeği ekildi. 33 yıl önce tarlaya dadanan kurtların ekinleri devirmesi üzerine zarar eden ve bu yüzden ayçiçeği ekmekten vazgeçen köydeki çiftçiler, aynı sorunlarla bu defa karşılaşmadıklarını belirtti. Türkiye’deki ayçiçeği azlığının da yeniden ekme kararlarında etkisi olduğunu söyleyen çiftçiler, verimlilikteki gidişattan memnun.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Çalköy’de 33 yıl sonra ilk defa ayçiçeği ekildi. Bugünlerde birçok arazisinin mısırla ekili olduğu köy, aslında ayçiçeğinin yabancısı değil. 33 yıl sonra ekilen ayçiçeklerine dipten kurt girip hastalık yapınca tüm ekinleri devirdi. Çiftçiler, bunun üzerine zarar etmeye başlayınca ayçiçeği ekimini durdurdu. Hayvan yemi olarak kullanılabilmesinin de avantajıyla mısır ekimine yoğunlaşıldı. Aradan geçen 33 senenin ardından köydeki 3 çiftçi, ayçiçeğini yeniden denemeye başladı. Türkiye’deki ayçiçeği azlığının da kendilerini motive ettiğini söyleyen çiftçi Erhan Bektaş, şimdiye kadar beklediklerinden de verimli bir gidişat olduğunu söyledi. Mayıs ayında ekilen ayçiçekleri, Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında toplanacak.



“33 yıl sonra ayçiçeği denedik”

33 yıl sonra ilk defa köyde ayçiçeği ekildiğini ifade eden çiftçi Erhan Bektaş, “Daha önce bu köyde bugün mısır tarlası olarak görülen çoğu yer ayçiçeğiydi. Bir hastalık yapmaya başlamıştı, dipten kurt girmişti. O kurtlar ayçiçeklerini devirmeye başlayınca çok zarar olmaya başladı. Çiftçiler ürünlerini toplayamadı. O yüzden bir daha ekilmedi. Mısır daha cazip gelmeye başladı, hayvan yemi olarak kullanılması da mısıra olan ilgiyi artırdı. Bu sene yeniden ayçiçeğine döndük. 3 arkadaş ortak olarak 33 yıl sonra ayçiçeği denedik. Şu ana kadarki gidişat süper gözüküyor” dedi.



“Türkiye’de ayçiçeği ekiminde azlık vardı, denemek istedik”

Türkiye’de son yıllarda ayçiçeğindeki azalmanın da kararlarında etkisi olduğunu belirten Bektaş, 33 yıl önceki problemleri de yaşamadıklarını söyledi. Bektaş, “Türkiye’de ayçiçeği ekiminde bir azlık vardı, bu yüzden biz de bölgemize ayçiçeğini 33 yıl sonra denemek istedik. Ayrıca, son yıllarda bütün arazilerde mısıra çok yüklendik. Bir değişiklik olmasını istemiştik ve ayçiçeğine karar verdik. Toprağın da ekimini değiştirmek gerekiyor. Gidişat çok güzel, bundan sonrası için bölgemizde ayçiçeği ekiminde artış olur gibime geliyor. Şu anda kurtla ilgili bir sıkıntımız yok. Artık tohumluklar zaten ilaçlı geliyor. Bu sebeple de herhangi bir problem yaşamıyoruz” diye konuştu.



“Artık işçiliği de çok kolay”

33 yıl önce ayçiçeği yetiştirdikleri şartlarla bugünü de kıyaslayan Bektaş, “Artık makine ekipmanları var. 33 yıl önce ayçiçeklerini bıçakla kesip elle dövüyorduk. O şartlarda çıkarıyorduk. Şimdi döverbiçerle biçileceği için işçiliği de kolaylaştı. Neredeyse hiç işçiliği yok. Hatta ekimleri de makineyle yapıldı. O yüzden böyle sıralı duruyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.