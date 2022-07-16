Dubleks ev alevlere teslim oldu

Kocaeli’de dubleks evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar neticesinde söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Özbey köyünde dubleks evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple gece saatlerinde evde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süre müdahaleleri neticesinde yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi, herhangi bir can kaybı ise yaşanmadı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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